Policiales

Confuso episodio en Maroñas: supuesto tiroteo, pedido de ayuda y un disparo en la cabeza

La Policía investiga la muerte de un hombre en Maroñas, en las inmediaciones de Ildefonso García y Alférez Real, después de que los vecinos de la zona escucharan disparos.

Según informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal, el episodio es confuso, ya que, si bien en una primera instancia se interpretó que el fallecido había estado en un tiroteo, se investiga como un intento de autoeliminación.

Los testigos dijeron a la Policía que el hombre estaba herido y pedía ayuda cuando cayó a la vereda y se disparó en la cabeza; se incautaron dos armas de fuego en la zona, que serán periciadas por Científica.

El Ministerio del Interior toma declaraciones de los testigos del hecho e investiga lo sucedido para poder determinar qué fue lo que ocurrió.