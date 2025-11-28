Policiales

Confuso: balearon a un hombre, lo negó ante la Policía y dijo que le dolían las piernas

Un hombre de 39 años fue atacado a balazos en el asentamiento 6 de Diciembre en el barrio Nuevo París, en Montevideo. Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal, la Policía fue enterada del hecho este viernes en la mañana.

Tras recibir la denuncia, efectivos fueron hasta la casa de la víctima pero negó que haya sido atacado. En contraposición, aseguró que solamente le dolían las piernas.

Sin embargo, tras ser visto por los propios funcionarios, notaron que el individuo tenía dos heridas de bala; una en cada pierna. La principal hipótesis es que se trató de ajuste de cuentas.

