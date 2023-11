Conflicto en Registro Civil por reclamo de “desmantelamiento”: ¿cómo funciona el servicio?

Locales

Montevideo Portal

La Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci) se manifestó en conflicto con el Poder Ejecutivo a raíz de “una serie de situaciones que se vienen dando desde administraciones anteriores, pero se profundizaron con este gobierno”, según contó a Montevideo Portal Adriana Acosta, integrante de la mesa directiva del sindicato.

Según narró la trabajadora, el conflicto surge a raíz de las políticas de ingreso de los funcionarios del Estado. Desde el sindicato denuncian que hay pocos funcionarios trabajando en la oficina, muchos de ellos jubilándose, a lo que se le suma una falta de respuesta del Estado en la materia.

En un comunicado, el sindicato denunció una “situación de caos”, “falta de trabajadores para la atención al público” en el local ubicado en la calle Sarandí y Misiones que “la propia dirección atenta contra el público y la calidad del servicio”. En el documento se añade que, ante varias instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo, no se ha llegado a “ninguna solución” a sus reclamos.

“Día a día vemos desmantelarse lo que para nosotros no es solamente nuestro trabajo, sino la garantía de la identidad de los uruguayos y las uruguayas. Es importantísimo comprender que este es el proceso para las privatizaciones. Se comienza por debilitar los servicios, provocando en la opinión pública la enemistad y el descontento con funcionarios y funcionarias, generando el desmantelamiento del servicio, para luego abrir paso a la privatización”, profundiza la Afureci en el documento.

¿Cómo funciona el servicio durante el conflicto?

En el marco de esta declaración del conflicto, el gremio anunció una serie de medidas a tomar en cuanto a la atención al público.

Así, en las oficinas inscriptoras los funcionarios inscribirán a las parejas para contraer matrimonio, pero no se librará el edicto matrimonial. Asimismo, en la oficina de las calles Uruguay y Río Branco (donde, por ejemplo, se expiden o anulan partidas, o también se inscriben adopciones) no se responderán consultas vía mail; no se expedirán testimonios de partida de Montevideo (tanto comunes como urgentes); se limitará el envío de materiales a oficinas del interior del país a un solo envío a fin de mes y no a diario, como se hace actualmente; se atenderá al público en el área notarial solo los martes, y no se recibirán solicitudes de encomiendas en el área de reguladora de trámites.

Por su parte, la Dirección General de Registro Civil emitió también un comunicado donde detalla que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) adoptó un conjunto de disposiciones “orientadas a proteger los derechos y legítimos intereses de los usuarios”.

De esta manera, el Ejecutivo comunicó que las consultas relativas a solicitudes de partidas se recibirán en la casilla de correo electrónico atencionalusuario@mec.gub.uy; que las partidas de estado civil pueden obtenerse en las oficinas de la intendencia correspondiente; que quienes cuenten con reserva previa para solicitudes de enmiendas, serán atendidos en la dirección Reconquista 535 en el día y la hora agendada, y finalmente que el usuario puede llamar al número de teléfono 1825 de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 ante cualquier consulta.

“Ante toda medida que tienda a afectar el servicio a los usuarios, se adoptarán decisiones definitivas que garanticen su prestación efectiva”, sentenció el MEC.

??? Usuarios del Registro de Estado Civil



Hemos adoptado un conjunto de disposiciones, orientadas a proteger sus derechos y legítimos intereses. #Comunicado ???? https://t.co/kZy1f2yqGT pic.twitter.com/fmRhbalJy5 — Ministerio de Educación y Cultura (@MEC_Uruguay) November 22, 2023

Montevideo Portal