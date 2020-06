Conflicto en Conaprole: productores repudian medidas y sindicato hace puntualizaciones

Locales

La Dirección Nacional de Productores de Leche (ANPL) repudió, a través de un comunicado, las medidas sindicales que tomó la dirigencia de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) por la realización de una asamblea de más de 19 horas. En primer lugar, al comienzo del comunicado, la ANPL indica que los funcionarios realizaron la asamblea sin designar las guardias correspondientes por lo que "ocasionaron pérdidas de productos lácteos y el desabastecimiento a la población".

"Entendemos que se trata de medidas totalmente infundadas, considerando que los trabajadores de la cooperativa gozan de las mayores remuneraciones del sector y que Conaprole ha mantenido todos los puestos laborales y sin rebajas salariales, a pesar de la crisis económica y sanitaria que atraviesa el país, a las cuales la cooperativa no es ajena", asegura el texto.

Según detallan, estas medidas conllevaron a una pérdida que repercute en el precio de la leche que reciben de los productores y destacan que, en el mes de mayo, más de 280 productores cerraron sus números con pérdidas y otros 700 no llegan a cobrar $30.000 pesos líquidos.

"Una vez más, vemos como las medidas desproporcionadas e injustificadas del sindicato de trabajadores de Conaprole nos afecta directamente en nuestros ingresos, lo cual es aún más indignante al considerar el momento actual, de total incertidumbre nacional y mundial, donde muchos trabajadores han visto afectados sus fuentes de ingresos, ya sea por los despidos o envíos a seguro por desempleo. Los productores lecheros nos preguntamos hasta cuando deberemos seguir soportando este tipo de actitudes y falta de consideración hacia el sector, por parte de la organización sindical", concluye el texto.

Por su parte, la AOEC también escribió un comunicado en respuesta al texto anteriormente mencionado. Como un primer punto, los trabajadores entienden que la realización de la asamblea de más de 19 horas, sin dejar guardias gremiales es "inexacto". "El sector Subproductos del CIM comunicó la realización de tres asambleas (una por turno) a llevar a cabo el jueves 11/6/2020, en la propia planta, tomando todas las precauciones en el marco de la Emergencia Sanitaria, pero fueron prohibidas por Conaprole (algo inédito) y por tanto debieron realizarse en el local sindical de AOEC (2 horas de viaje entre ida y vuelta al CIM), por tanto, asambleas que por turno duraban entre 2 o 3 horas, terminaron insumiendo 6 horas aproximadamente cada una", indican.

Con respecto al "desabastecimiento a la población", los trabajadores sostienen que "no es producto de las asambleas que ocurrieron en esos días, sino que tiene que ver con una política de gestión de la empresa "que viene discontinuando varios productos o produciendo menos por roturas de equipamiento", algo que entienden que es ajeno al trabajador. "Tal es así que, una de las envasadoras Timoniel de envasado de leche fresca (es uno de los equipos que produce un 25% del envasado de cada día) hace más de 15 días que está sin envasar, está rota y Conaprole no la ha podido reparar porque no cuenta con los repuestos necesarios, esto debido a que hace muchos años Conaprole redujo al máximo los stocks de repuestos de sus maquinarias", explican.

"Decir que esto conlleva a una pérdida que repercute en el precio de la leche al productor es desconocer que las grandes pérdidas van por otros carriles, por ejemplo, la inversión de más de U$S 90.000.000 realizada entre los años 2015 y 2018, en plena crisis internacional láctea, en dos plantas adicionales en Rodríguez (Planta Desmineralizadora de Sueros D90 y Planta de Nutricionales), que a la fecha no han tenido ningún retorno, si afecta el precio de leche al productor. Más aún, para que la Planta de Nutricionales pueda estar operativa se está realizando, en este año, una nueva inversión, de más de U$S 100:000.000, en una tercera planta de Secado de Leche en Polvo en Rodríguez", añaden los trabajadores.

En otros asuntos, los trabajadores afirman que "hablar de que los trabajadores no fueron afectados" es "no saber que desde fines de marzo de este año hasta la fecha han pasado cientos de trabajadores por el seguro de paro", en acuerdo entre a ambas partes. Incluso, los trabajadores agregan que, ante la preocupación del desabastecimiento en el mercado interno, reclamaron el reintegro de trabajadores en líneas de producción para que no ocurra esta situación.

"Por último, a pesar de contar con un promedio de más de 200 trabajadores contratados como zafrales en todos los meses del año, en algunos meses se llega a tener cerca de 300 zafrales, muchos de ellos con más de 10 años de vínculo con Conaprole, algunos llegando haber hecho su primer zafra en los primeros años del siglo XXI, no se quiere efectivizar puestos de trabajadores/as que se retiraron a principio del presente año, pretendiendo contar con más zafrales, esto es precarizar aún más el empleo en Conaprole", concluye el texto.

