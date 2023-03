Confirman séptimo foco de gripe aviar: se detectó en Parque Tálice, departamento de Flores

Locales

Montevideo Portal

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmó este jueves el séptimo foco de influenza aviar en Uruguay, el último encontrado en el departamento de Flores, precisamente en el Parque Tálice, informó El País y confirmó Montevideo Portal. Antes, se encontró la enfermedad en Montevideo, Tacuarembó, Maldonado y Canelones.

Fuentes de la cartera aseguraron a Montevideo Portal que la gripe aviar fue detectada tras la muerte de un pavo real y un cisne. La Intendencia de Flores definió, según el matutino, cerrar el ecoparque provisoriamente, de forma que las autoridades puedan trabajar con la presencia del público. El intendente Fernando Echeverría indicó que además se espera el resultado de tres aves más que aparecieron muertas en las últimas horas.

El jefe departamental dijo a El País que están “expectantes” por los resultados y expresó que la situación es “preocupante” porque se detectó el primer foco en el departamento, así como la expansión en el territorio nacional.

Las autoridades de Ganadería realizarán una conferencia de prensa este jueves a las 12:30 en el anexo del Palacio Legislativo para informar sobre el estado de situación de la influenza aviar en el país y anunciar nuevas medidas. Las autoridades debatían la necesidad o no de implementar la vacunación en los animales, pero al momento no se informó al respecto.

Las citadas fuentes del MGAP indicaron que, hasta el momento, no está determinado a cuántos animales habrá que sacrificar, pero que eso no sucede hasta que no manifiesten síntomas y muestren signos de la enfermedad, según lo establecido en el protocolo de actuación.

Montevideo Portal