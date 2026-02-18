Confirman que la muerte del joven murguista en Tacuarembó fue un accidente

Judiciales

La muerte de Matías Midón el pasado lunes después de su actuación con la murga Saltó el Churré conmocionó al mundo del carnaval en Tacuarembó y causó sospechas que fueron descartadas. Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a Montevideo Portal que la causa del fallecimiento fue accidental y no hubo otras personas involucradas.

Según se informó en primera instancia, el hombre llegó al Hospital de Tacuarembó con un cuadro grave, luego de saberse que había atravesado una puerta de vidrio y se había cortado el abdomen.

Debido a las heridas que le afectaron sus órganos vitales, el murguista murió pocas horas después de haber sido ingresado en el CTI. La Fiscalía de 2° Turno de Tacuarembó, a cargo de Ángela Böhnke, fue notificada de lo sucedido.

En una primera instancia, el Ministerio Público no cerró las actuaciones y estuvo a la espera del informe forense, porque no descartaba que la muerte de Midón hubiera sido intencional. De hecho, familiares del murguista reclamaron a las autoridades que se agotaran todas las posibilidades, dado que consideraban extraña la forma en que falleció.

Una vez que la fiscal Böhnke recibió el informe, confirmó que la causa de la muerte de Midón fue accidental.

La información inicial que trascendió es que Midón se encontraba festejando con sus compañeros en un local del Sunca, cuando se dio cuenta de que se había olvidado de algo en el exterior. Ante esto, decidió salir, pero no se percató de que una puerta corrediza de vidrio estaba cerrada, por lo que se dio contra ella.