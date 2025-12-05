Judiciales

Conexión Ganadera: uno a uno los familiares de Basso y Carrasco citados por la Fiscalía

En la última parte del año y antes de que comience la feria judicial, el fiscal de Lavado de Activo Enrique Rodríguez adelantó a los abogados defensores de la causa de Conexión Ganadera que centraría sus esfuerzos en algunas personas que hasta ahora no habían declarado ante el Ministerio Público.

Así fue que en noviembre declararon los tres socios de Pasfer, empresa tomadora de ganado de Conexión Ganadera, y ahora Rodríguez citó a los familiares tanto de Gustavo Basso y Daniela Cabral como de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, fundadores del “fondo ganadero”, a partir de febrero.

Precisamente, citó a las hijas de Carrasco y a las de Basso, además de que también deberá prestar declaración ante la Fiscalía el yerno del fallecido empresario, Alfredo Rava.

El calendario de citaciones comienza a partir del 18 de febrero de 2026 y se extiende hasta el 24 del mismo mes.

Quien comenzará será la hija de Basso, Agustina y luego le seguirá su esposa, Rava. El 19 será el turno de Candelaria Basso y luego Jorge Cunietti, empresario agropecuario que tenía negocios con Basso.

A partir del 20 citaron a la familia Carrasco, precisamente a Guadalupe, una de las hijas del empresario que está en prisión preventiva. Le sigue Marcela el 24 y finalmente Valentín para el mismo día.

En el caso de Iewdiukow está en prisión preventiva tras ser imputada por lavado de activos y estafa. Cabral, por su parte, mantiene la prisión domiciliaria al ser investigada solo por estafa.

