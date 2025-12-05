Conexión Ganadera: pedirán imputación de Maximiliano Rodríguez por millones recibidos

Judiciales

La Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, pedirá en los próximos días una nueva imputación por el caso de Conexión Ganadera, la empresa fundada por Pablo Carrasco y el fallecido Gustavo Basso.

Además, la Justicia envió a prisión domiciliaria a la esposa de Basso, Daniela Cabral, y a prisión preventiva a la de Carrasco, Ana Iewdiukow. En el caso de esta última, está imputada por un delito de lavado de activos y estafa, mientras que sobre Cabral pesa una investigación únicamente por estafa.

Según supo Montevideo Portal en base a fuentes de la causa, está previsto que Rodríguez solicite ante la Justicia la imputación de Maximiliano Rodríguez, titular de la empresa Pasfer, que fue una de las principales tomadoras de ganado de Conexión Ganadera.

Rodríguez tenía vínculo directo con Basso, quien le adelantaba dinero como forma de pago antes de que este vendiera el ganado. La Fiscalía pudo comprobar que Pasfer recibió US$ 12 millones que el fallecido empresario transfirió desde cuentas de Conexión Ganadera.

A su vez, el empresario —quien también es representante de jugadores— aseguró que Basso le puso como “condición” firmar los contratos como tomador para seguir recibiendo los adelantos.

Las fuentes indicaron que la imputación de Rodríguez se concretará antes de la feria judicial, que comenzará a fines de diciembre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2026. En principio, el delito por el que se lo investigará será apropiación indebida. De igual modo, restan algunos informes que podrían ser clave para formalizar otro ilícito en las indagatorias.

Ninguno de los otros dos socios de Pasfer, Andrés Grunart y Jorge Muracciole, estaba al tanto de que Rodríguez había aceptado que la empresa se convirtiera en tomadora de ganado de Conexión Ganadera.

