Judiciales

Conexión Ganadera: el indagado que aportó US$ 550.000 a Pasfer y la empresa lo “arruinó”

Montevideo Portal

La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Enrique Rodríguez, tomó declaraciones por el caso Conexión Ganadera el pasado 19 de noviembre.

Ese día declaró el titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez, quien aseguró que Gustavo Basso le adelantó pagos por US$ 12 millones, dinero que —según dijo— salió de cuentas del “fondo ganadero”.

También compareció ante el fiscal el ingeniero agrónomo Andrés Grunert, quien conoció a Rodríguez a través de un tercero, según relató en la audiencia.

Rodríguez trabajaba para el frigorífico Las Moras, y a Grunert le pasaron su contacto para saber si había interés en venderle ganado al titular de Pasfer. En ese momento, Rodríguez era comprador de hacienda y negociaba con la familia de Grunert, que tiene establecimiento propio y comercializa reses.

La relación entre ambos fue creciendo y Grunert empezó a invitarlo a partidos de fútbol 5 que organizaba con amigos. Consultado por el fiscal sobre si lo considera un amigo, el indagado respondió: “No, ya no”.

En determinado momento, Rodríguez le propuso un negocio que había pensado junto a un tercer socio. “Él me cuenta un poco cómo era la situación y si tenía ganas de entrar. Yo tenía que entrar con mi conocimiento técnico”, indicó Grunert, quien agregó que Rodríguez se encargaría de la otra parte del negocio.

Así se incorporó a Pasfer en 2016 junto con Rodríguez y Jorge Muracciole. Según su relato, no tuvo que poner dinero porque le dijeron que solo necesitaban a alguien con conocimiento agronómico.

Al tratarse de un emprendimiento de feedlot, Grunert consideró que “el negocio estaba lindo” porque generaba renta. “Ellos me decían que ya tenían ganado”, afirmó, y explicó que su aporte era el trabajo.

Sin embargo, dijo que casi de inmediato se dio cuenta de que debía aportar dinero. “Tenemos que pagar esto porque si no Pasfer no sigue”, le dijo Rodríguez, según el audio de la audiencia al que accedió Montevideo Portal.

Grunert pidió dinero a su padre y, en total, aportó US$ 550.000, cifra que asciende a US$ 1 millón si se suman los intereses.

“Siempre pagaba un poco, pero había que poner más. Cada vez era peor la situación con mis padres”, relató.

En 2018 comunicó que dejaría la empresa por la falta de organización y de estructura en los gastos y ventas. “Los rendimientos reales se estaban poniendo por encima de la realidad. Yo siempre discutía eso con Maximiliano. A mí no me daban los números”, sostuvo.

Para saldar la deuda, propuso un esquema de pagos periódicos. Se reunía con Rodríguez para “actualizar intereses”. “Yo se lo mandaba por mail o WhatsApp y él me daba el ok. Él sabe que esa es la deuda”, declaró.

Consultado sobre por qué no dejó sus acciones, señaló que existían “promesas” de financiamiento. “Después de que me abro, él me habla de que habían poblado el campo y que tenían muy buenas utilidades porque tenían praderas”, agregó.

El fiscal le preguntó si conocía a Basso, pero Grunert respondió que no, salvo “de nombre”. Dijo que se enteró “por la prensa” en febrero del rol de Pasfer como tomador de ganado de Conexión Ganadera.

Según su versión, siempre creyó que el ganado del campo pertenecía a un fideicomiso creado por la empresa en los bancos Santander y BROU. “A mí Pasfer me arruinó”, afirmó.

En 2023 pidió retirarse de la sociedad y pensaba exigirle a Rodríguez un plan de pagos. “En 2024 me dice que estaban muy cerca de poder pagar porque iba a hacer una gran liquidación. Y con eso achicaba deuda bancaria y gran parte de la de mi padre”, declaró Grunert.

