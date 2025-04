Conexión Ganadera: cómo Carrasco busca “instaurar temor” en damnificados, según abogado

Judiciales

El abogado Juan Pablo Decia, defensor de damnificados por Conexión Ganadera, consideró que las afirmaciones realizadas en un comunicado emitido este jueves por el socio de la empresa, Pablo Carrasco, buscan “instaurar un temor infundado” en los inversores que todavía no verificaron los créditos. Y, por tanto, señaló que se trata de una “estrategia” de su defensa para que “Carrasco pueda dilatar su imputación penal por un delito de estafa y de apropiación indebida”.

Decia dijo a Montevideo Portal que el comunicado “incurre en varias inexactitudes y falsedades, que buscan generar en el colectivo de los inversores una situación de temor en cuanto a que van a padecer algún tipo de consecuencia negativa para sus intereses si comparecen a verificar los créditos”.

“Las referencias respecto a la naturaleza del contrato, las tasas de interés, y demás, lo que buscan es persuadir a quienes todavía no verificaron sus créditos, a que no lo hagan, para tener un pasivo menor al pasivo real que Conexión Ganadera tiene si todos los acreedores se presentaran”, sostuvo.

“Se habla de intereses de usura, cuando en ningún caso los intereses que pagaba Conexión Ganadera —que oscilaban entre el 7% y el 9%— son tasas de interés que estén por encima de los límites permitidos por la legislación vigente. Por lo que no hay posibilidad alguna de que, sobre esas tasas de interés que pagaba Conexión Ganadera, se pueda presumir con un grado de verosimilitud que las tasas estaban por encima de la ley de usura. Entonces, lo que busca Carrasco con esto es generar un temor infundado en aquellos acreedores que no se han presentado a verificar los créditos, para que partan de la base de que podrían haber incurrido en la figura de la ley de usura, con las consecuencias civiles y penales que esa ley trae aparejadas”, señaló también.

Decia también dijo que las afirmaciones de Carrasco sobre su actitud en favor de la liquidación de la empresa, en los hechos “no aporta nada al concurso ni a los acreedores”, ya que era “el final cantado” por el déficit que tiene Conexión Ganadera.

El abogado apuntó también a que no se trataba de contratos de préstamos, sino que estaban “vinculados a la compra de ganado en diversas modalidades”. Por tanto, sostuvo, el impuesto a abonar es el IMEBA (Impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios), que era pagado por la empresa al remitir los animales al frigorífico o cuando los exportaba. En esa línea, señaló que por esa modalidad de contrato no correspondía pagar impuesto a la renta.

Además, consideró una “absoluta falsedad” el hecho de que los contratos se cumplieran tal como estaba estipulado, ya que debería haber más de 600.000 animales “si se hubiera comprado todo el ganado por las inversiones que se recibían, y hoy hay 75.000 animales, con suerte”.

“El comunicado menciona que no hubo provecho de parte de Carrasco ni de su esposa. Y, desde el momento en que hay US$ 250 millones que no fueron destinados a la compra de ganado, ese provecho ya está probado. Después, si ellos perdieron ese dinero, o lo desviaron para otros fines ajenos a la compra de ganado, o lo perdieron porque les fue mal en los negocios laterales que habían instalado, eso es un asunto de ellos. Pero eso no significa que no hayan obtenido provecho del dinero en los términos que requiere el tipo penal de la estafa”, dijo también.

“Porque si yo robo de un banco US$100 millones y los juego en la ruleta y pierdo, no puedo alegar el día de mañana que no tuve provecho porque los perdí en el casino. Bueno, acá es lo mismo. Carrasco, Gustavo Basso y su mujer timbearon US$ 250 millones que eran de los inversores. ¿En dónde? Eso es lo que se está investigando. Ahora, que les haya ido mal, que no hayan podido sacar rédito de ese dinero, no significa que no se hayan aprovechado en los términos que requiere el tipo penal”, finalizó.

