Conexión Ganadera: argumentos de la familia Basso para frenar remate de lujoso apartamento

La familia de Gustavo Basso, fundador de Conexión Ganadera que se suicidó en 2024, presentó un recurso de reposición para oponerse a la orden judicial de rematar el apartamento en el que Daniela Cabral cumple prisión preventiva.

Cabral, viuda de Basso, está imputada por estafa y la Justicia ordenó que permanezca en prisión preventiva hasta el año que viene, mientras la Fiscalía de Lavado de Activos continúa con la investigación.

Según el documento al que accedió Montevideo Portal, las herederas de Basso —Cabral, Agustina Basso y Candelaria Basso— presentaron un recurso de reposición y apelación a la sentencia con el fin de evitar el remate del apartamento ubicado en el Edificio Imperiale I de Punta del Este.

El texto expone cinco argumentos, entre ellos que, legalmente, se trata de un remate adelantado y no justificado, dado que el artículo 74 de la Ley Concursal solo permite la venta anticipada cuando la conservación del bien sea costosa o difícil. En este punto, sostienen que los gastos mensuales son manejables y no existen deudas, por lo que el síndico, Alfredo Ciavattone, fundamenta su solicitud en suposiciones sin respaldo probatorio.

El segundo argumento es que el activo —el patrimonio— asciende a US$ 34,4 millones, por lo que no existe insolvencia, dado que el pasivo es tres veces menor. Además, señalan que hay más de US$ 600.000 depositados en una cuenta judicial.

La tercera razón planteada es que el síndico no habría actuado con diligencia, ya que diversos bienes de la familia se encuentran en pésimo estado de conservación. Citan como ejemplos vehículos, ganado, casas vandalizadas y alquileres impagos.

Otro de los argumentos es que el remate, en caso de concretarse, afectaría a Cabral porque vulneraría su “presunción de inocencia”, su “seguridad personal” y la “dignidad humana” de la viuda de Basso.

El quinto argumento señala que el remate podría complicar la posibilidad de alcanzar un convenio de acreedores, dado que la junta está prevista para febrero de 2026 y la venta del bien podría concretarse antes de que se resuelva la apelación contra la propia declaración de concurso.

En cuanto a Ciavattone, lo acusan de la muerte de 58 animales que habrían fallecido por falta de alimentación. “Es decir, el ganado murió de hambre”, indica el documento. Además, sostienen que un remate “a las prisas” provoca un perjuicio significativo para la familia: “Nos causa un perjuicio irreparable”, afirma el texto.

