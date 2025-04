Judiciales

Conexión Ganadera: abogados explicaron por qué aún el caso no tiene ningún imputado

A poco más de tres meses de las primeras denuncias que radicaron los inversionistas en el caso de la empresa Conexión Ganadera, la causa, que viene siendo llevada adelante por el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, no tiene personas imputadas.

Este aspecto ha sido criticado por ciertas personas públicas que vienen siguiendo el caso, así como por algunos de los abogados que patrocinan a los damnificados. En las últimas horas, dos de los defensores dieron su punto de vista sobre por qué el magistrado aún no formalizó la investigación.

Leonardo Costa se refirió a la reunión informativa que fue convocada por el fiscal Rodríguez para el pasado viernes, en donde se describió que la investigación es de una “complejidad importante” que, a su vez, tiene “muchos pedidos de información al exterior”.

“Se está armando la teoría del caso; no hay duda de que hay semiplena prueba de una estafa. La tesis del fiscal, que lo vimos trabajando seriamente, comprometidamente y con mucha información, es que quiere tener más pruebas para ver con qué más formaliza”, afirmó el penalista en entrevista con el programa Lado B (TV Ciudad).

Juan Pablo Decia, otro de los abogados que representa a cientos de damnificados por la empresa ganadera, aseguró que Rodríguez “va a formalizar”, pero “el tema es cuándo”. “La estafa y la apropiación indebida ya están probadas”, argumentó en la misma entrevista.

“Estando probadas la estafa y la apropiación indebida, la Fiscalía tiene el deber de formalizar. No es menor ese giro que menciona el CPP (Código del Proceso Penal), porque no es potestativo imputar cuando hay elementos ‘objetivos’ que revelan la existencia de un hecho delictivo”, añadió.

Decia sostuvo también que el fiscal Rodríguez aún no imputó a nadie porque está “esperando” información del Banco Central y de la Senaclaft para poder imputar también por delitos de lavado de activos. “Que no tenga las pruebas para imputar por lavado de activos no significa que tenga que imputar por los delitos [de los] que ya hay semiplena prueba”, dijo.

Además, Costa ejemplificó que la comisión del delito de lavado de activos se confirmó una vez que se descubrió que Pablo Carrasco tenía a su nombre dos empresas offshore en Panamá (Tango y Conga), que eran utilizadas para exportar a Estados Unidos su marca propia de cortes de carne premium llamada Stradivarius.

“Ahí se le dijo claramente al inversor: ‘Usted va a invertir tanto dinero para la compra de acciones de estas sociedades’, y se mostraba que los inversores de Conexión Ganadera iban a invertir ahí cuando ninguno sabía que, eventualmente, estaba poniendo plata ahí. Eso es lavado de activos”, comentó.

