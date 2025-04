Conexión Ganadera: Caorsi afirma que exministro ofreció sumarse a su investigación

Economía

El asesor Felipe Caorsi compartió este miércoles 23 de abril una nueva columna en la que afirma estar en sintonía con el fiscal del caso Conexión Ganadera, Enrique Rodríguez, sobre que “la estafa” incluía “una serie de empresas y personas que ayudaron a mantener la estafa por casi 25 años y sirvieron para lavar dinero y enriquecerse”.

“Le hemos hecho llegar a Interpol una serie de bienes comprados de forma delictiva por clientes de Basso, activos cuyo importe superan los US$ 2 millones y cuyo origen de los fondos no se puede probar por parte de los dueños”, escribió Caorsi en su columna con respecto a lo que declaró en Interpol semanas atrás.

A esto sumó que las compras se hacían mediante la entrega de dinero a Gustavo Basso: “Él daba un cheque que luego se transformaba en una ‘oportunidad’”. “También dimos información de empresas con cuentas espejo en el exterior, entendiendo que Fiscalía puede pedir el levantamiento del secreto bancario al amparo de esta investigación”, sumó.

Más adelante habla de que esta semana se reunirá con un experto en delitos financieros llamado Marcos Benítez Rubianes para “ver si hay dinero escondido en criptomonedas”. “Sabemos que, si la Justicia emite un oficio pidiendo a las casas de corretaje de Exchange, por ejemplo, a las dos más grandes de Sudamérica, podemos acceder de forma cristalina a todos los movimientos de esos activos digitales. Solo se precisa una llave pública y el nombre de una persona o empresa”, detalló.

“El equipo de damnificados que trabaja conmigo está al firme y también hemos visto en las calles movimientos de otros damnificados. Creemos que esto ayuda no solo a que el tema esté en la agenda, sino también para dar una señal clara al sistema político de que los uruguayos estamos indignados y no queremos acostumbrarnos a que este tipo de estafas sigan ocurriendo en nuestro país. Cada día somos más y no vamos a parar, vamos a ir hasta el hueso”, expresó.

En diálogo con Montevideo Portal, Caorsi manifestó que “un estudio grande de alguien que fue ministro ofreció sus servicios” para trabajar con él.

“El exjerarca de gobierno puso a mi disposición su equipo profesional para analizar los folios que entregó el BCU [Banco Central del Uruguay]”, detalló y se excusó de nombrar de quién se trata.

“El Banco Central mandó 67 mil hojas en papel y es un divague. Vamos a pedirlo en formato digital y lo vamos a analizar con los movimientos de transferencias internas y al exterior, a través de un software de big data”, detalló Caorsi.

“Es un peso pesado que se suma a mi investigación”, completó.

