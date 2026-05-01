Conductora de bus con 40 estudiantes se desmayó en pleno viaje: menores tomaron el control
El hecho ocurrió en Estados Unidos. “Solo quería que nadie saliera lastimado”, afirmó una de las menores que actuaron rápidamente.
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01.05.2026 13:54
Montevideo Portal
La conductora de un ómnibus que trasladaba a 40 estudiantes en Misisipi (Estados Unidos) se desmayó en pleno viaje, y los propios alumnos debieron intervenir para evitar un accidente.
El episodio ocurrió cuando el vehículo salía de la Hancock Middle School en la comunidad de Kiln. En ese momento, Leah Taylor, de 46 años, se descompensó al intentar usar su medicación para el asma, lo que provocó que perdiera el conocimiento y generó la rápida reacción de los menores que viajaban a bordo.
Al advertir la situación, varios estudiantes actuaron de inmediato, retiraron sus manos del volante, y lograron tomar el control del vehículo hasta detenerlo. En el autobús viajaban unos 40 alumnos que resultaron ilesos tras la maniobra.
“No tuve tiempo de pensar en mis emociones. Solo quería que nadie saliera lastimado”, afirmó una de las estudiantes que participó en la acción, en declaraciones a Associated Press.
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