Conductor manejaba ebrio, volcó y los seis ocupantes del auto resultaron lesionados

Seis personas resultaron lesionadas en un accidente en el que el auto en el que viajaban volcó este domingo en la ruta 107, a la altura de Canelones. Además, el conductor del vehículo iba ebrio, según la espirometría que se le realizó.

El auto despistó y terminó volcando. Las heridas que sufrieron sus ocupantes, en algunos casos, fueron de entidad, por lo que permanecen internados en diferentes centros de salud. Una mujer de 21 años está grave, mientras que tres adolescentes —de 15, 16 y 17— se encuentran en observación por los golpes recibidos.

La Fiscalía de primer turno se hizo cargo de la investigación y se está a la espera de los resultados de las pericias. El conductor, de 20 años, será interrogado en las próximas horas, cuando sea dado de alta.

