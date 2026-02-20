Policiales

Conductor ebrio que iba con dos acompañantes despistó en ruta 7; todos están graves

Un hombre de 44 años que conducía alcoholizado por la ruta 7, en Florida, despistó y chocó con un paso a nivel en la madrugada de este viernes, informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

Junto al conductor, que resultó politraumatizado y con pérdida de conocimiento, viajaban otras dos personas ebrias: un joven de 20 y otro hombre de 40. El hecho se dio en Cerro Colorado.

El menor de los acompañantes fue diagnosticado con politraumatismos y pérdida de conocimiento, mientras que el mayor tuvo un politraumatismo en el cráneo y está intubado en “estado reservado”.

Todos los hombres están internados en diferentes centros de salud. La espirometría realizada al conductor resultó en 0,97.