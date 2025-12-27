Conductor dobló a alta velocidad y provocó choque en cadena en Cordón: así fue el momento

Policiales

Un accidente de tránsito ocurrió sobre el mediodía de este sábado en el cruce de Eduardo Acevedo y avenida 18 de Julio, en el barrio Cordón, en Montevideo. El siniestro fue provocado por un automóvil de color negro al realizar una maniobra de giro.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda lindera y el video fue publicado en la red social X por el usuario Daniel Moragues. En las imágenes se observa que, antes del impacto, había un grupo de personas en la entrada de un comercio ubicado en la esquina.

En determinado momento, el automóvil, que circulaba por la avenida 18 de Julio, dobló a la derecha para tomar Eduardo Acevedo, pero realizó el giro de forma abierta y a una velocidad elevada. Como consecuencia, impactó desde atrás a un vehículo de color gris que se encontraba estacionado sobre el lado izquierdo de la calle.

El impacto hizo estallar el vidrio trasero del automóvil estacionado, que avanzó algunos metros y chocó a su vez contra la parte trasera de una camioneta roja. Esta última colisión provocó la caída de una moto que estaba estacionada de forma perpendicular al cordón de la vereda.

En el momento del accidente, una persona que se encontraba en la puerta del local advirtió la maniobra del vehículo y corrió algunos metros hacia atrás. Tras el impacto, esa persona y otro individuo se acercaron al automóvil que originó el siniestro.

