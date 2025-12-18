Conductor de moto falleció tras accidente en Maldonado y dos personas fueron heridas

Policiales

El conductor de una motocicleta falleció en el mediodía de este jueves en la ruta 37, cercano a la cañada “El Encanto”, informó la Jefatura de Maldonado.

Efectivos policiales arribaron sobre el mediodía al lugar del siniestro, y debieron ser asistidos por una unidad de la emergencia médica. Los protagonistas fueron una camioneta, la cual iba conducida por un hombre mayor de edad, y que llevaba como acompañantes a otros dos hombres, y por otro lado una motocicleta, la cual era conducida por un hombre, y cuya identidad aún no fue establecida.

Los integrantes de la camioneta fueron derivados a un centro asistencial de Piriápolis por móviles policiales, debido a que contaban con heridas leves. En tanto, el motociclista fue asistido en el lugar por personal médico, que constataron su fallecimiento en el lugar.

En el caso trabajó personal de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

