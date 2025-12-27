Conductor alcoholizado detenido tras provocar tres choques en pocos minutos en Montevideo

Policiales

Un conductor alcoholizado fue detenido en la tarde de este sábado luego de protagonizar tres siniestros de tránsito en distintos puntos de Montevideo, uno de los cuales dejó lesiones a un hombre que se trasladaba en una moto. El responsable fue arrestado tras el último choque, ocurrido en Bulevar España y Roque Graseras, en el barrio Pocitos.

El hecho dio inicio en Parque Rodó, donde el conductor de una camioneta blanca colisionó con un auto. Luego del impacto, continuó la marcha y, minutos más tarde, embistió desde atrás a un repartidor que circulaba en moto por las calles Bulevar España y Enrique Muñoz. El motociclista cayó al pavimento y sufrió varios golpes, aunque fue asistido en el lugar y posteriormente dado de alta, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

El conductor del vehículo se dio a la fuga y protagonizó un tercer choque al llegar a la intersección de Bulevar España y Roque Graseras, donde impactó contra una camioneta de una estación de servicio que se encontraba estacionada en el lugar. Tras esto, efectivos policiales lograron detenerlo.

El hombre no presentaba lesiones y no portaba documentación personal ni del vehículo. No hubo más heridos.

