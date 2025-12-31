Policiales

Conducía por la ruta 8 y a la altura de Villa Serrana murió al chocar con una alcantarilla

Montevideo Portal

Un hombre mayor de edad murió este miércoles tras despistar con su auto en el kilómetro 146 de la ruta 8, a la altura de Villa Serrana.

Según lo informado por Policía Caminera, el conductor despistó por causas que todavía se desconocen y chocó contra una alcantarilla.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 9:00, cuando circulaba de sur a norte.

El hombre viajaba con dos mujeres, una mayor de edad y otra menor, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital de Minas.

