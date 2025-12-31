Contenido creado por Gonzalo Charquero
Conducía por la ruta 8 y a la altura de Villa Serrana murió al chocar con una alcantarilla

El hombre viajaba con dos mujeres, que resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital de Minas.

Un hombre mayor de edad murió este miércoles tras despistar con su auto en el kilómetro 146 de la ruta 8, a la altura de Villa Serrana.

Según lo informado por Policía Caminera, el conductor despistó por causas que todavía se desconocen y chocó contra una alcantarilla.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 9:00, cuando circulaba de sur a norte.

El hombre viajaba con dos mujeres, una mayor de edad y otra menor, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital de Minas.

