Condenaron a una escribana que robó US$ 1 millón a través de diferentes estafas a clientes

Montevideo Portal
La Justicia condenó a una escribana por diferentes maniobras de estafa en contra de clientes, a través de las que logró recaudar una cifra cercana al millón de dólares.
De acuerdo con la información, divulgada en primera instancia por Subrayado (Canal 10) y confirmada por Montevideo Portal con fuentes de la Fiscalía, la mujer operaba en Pando y zonas cercanas.
Entre las modalidades que pudo comprobar la Justicia, aparecen fraudes vinculados a operaciones inmobiliarias cuya ganancia nunca llegaba al dueño, así como también inversiones que la escribana prometía y nunca cumplía.
Los delitos acusados fueron 11 de estafa en reiteración real más 11 de apropiación indebida. La pena total es de 24 meses, pero la mujer pasó seis en el marco de prisión preventiva.
En este sentido, deberá transitar 18 meses en régimen de libertad a prueba en prisión domiciliaria.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]