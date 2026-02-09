Judiciales

Condenaron a una escribana que robó US$ 1 millón a través de diferentes estafas a clientes

Montevideo Portal

La Justicia condenó a una escribana por diferentes maniobras de estafa en contra de clientes, a través de las que logró recaudar una cifra cercana al millón de dólares.

De acuerdo con la información, divulgada en primera instancia por Subrayado (Canal 10) y confirmada por Montevideo Portal con fuentes de la Fiscalía, la mujer operaba en Pando y zonas cercanas.

Entre las modalidades que pudo comprobar la Justicia, aparecen fraudes vinculados a operaciones inmobiliarias cuya ganancia nunca llegaba al dueño, así como también inversiones que la escribana prometía y nunca cumplía.

Los delitos acusados fueron 11 de estafa en reiteración real más 11 de apropiación indebida. La pena total es de 24 meses, pero la mujer pasó seis en el marco de prisión preventiva.

En este sentido, deberá transitar 18 meses en régimen de libertad a prueba en prisión domiciliaria.

