Policiales

Condenaron a ocho integrantes de banda colombiana de estafadores con préstamos gota a gota

Montevideo Portal

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, ahondó en el caso de la organización extranjera, con participación de ciudadanos uruguayos, que proporcionaba préstamos ilegales en la modalidad conocida como “gota a gota”, y que afectaba especialmente a personas en situación de vulnerabilidad financiera, desarticulada días atrás.

Según explicó en rueda de prensa consignada por Subrayado, “es una operación que data ya de un tiempo atrás, que se venía trabajando en materia de información e inteligencia”.

En tal sentido, explicó que hubo 11 detenidos, de los cuales 8 fueron condenados. Dos de ellos cumplirán prisión efectiva, mientras que los seis restantes cumplirán libertad a prueba.

“Son préstamos en los cuales eligen la población comercial más vulnerable”, acotó, y aconsejó que los préstamos se hagan “por la vía legal y dentro de lo que son los comercios establecidos”.

El préstamo “gota a gota” tiene como principal objetivo a personas necesitadas de dinero y que no pueden acceder a créditos en el mercado formal. Se caracterizan por cobrar elevados intereses y exigir pagos a muy corto plazo, incluso a diario.

Al tratarse de transacciones al margen de la ley, los prestamistas a menudo incurren en prácticas extorsivas violentas con quienes no cumplen con sus abusivos términos.

Detalle de lo incautado

- 741.798 pesos uruguayos

- 2.398 reales brasileños

- 264 dólares

- 30 teléfonos celulares

- 8 motos

- 2 televisiones

- Cámaras de videovigilancia

- 1 DVR.

- Cuadernos con anotaciones varias referentes a cobros

- Tarjetas bancarias

- Tarjetas publicitarias de préstamos

Montevideo Portal