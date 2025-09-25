Condenaron a Alberto Iglesias, expresidente de Casa de Galicia, por apropiación indebida

Judiciales

La Justicia condenó al expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias luego de un largo proceso judicial que tuvo fin en una audiencia de este jueves. Iglesias fue acusado de un delito de apropiación indebida por quedarse con dinero de la mutualista sin tener permiso para hacerlo.

La condena de Iglesias es por 24 meses, 12 de ellos en prisión domiciliaria. En tanto, durante 10 deberá cumplir tareas de servicios comunitarios y el tiempo restante presentarse una vez a la semana a una comisaría policial.

Desde 2018 hasta 2021, Iglesias estuvo al frente de la mutualista y fue imputado en marzo de 2024. El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez acusaba al ahora condenado de un delito de fraude concursal, apropiación indebida e insolvencia societaria.

La jueza Diovanet Olivera hizo lugar al pedido del primer ilícito por la falta de US$ 180.000 que no ingresaron a los estados contables de Casa de Galicia. Este dinero surge de una venta de un inmueble de la mutualista, que fue comercializado en US$ 480.000.

