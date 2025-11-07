Judiciales

Condenaron a 28 años de penitenciaría a un hombre por femicidio en Punta Colorada en 2024

La Justicia condenó al femicida de Karina Funes, una mujer de 53 años que fue asesinada por su pareja después de haberla denunciado ante la Policía el pasado 6 de mayo de 2024.

Según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, se dispuso una condena de 28 años de penitenciaría por “los delitos de homicidio muy especialmente agravado por femicidio, violación de domicilio, desacato y porte y tenencia de armas”.

La fiscal de San Carlos Fiorella Marzano había solicitado 30 años de prisión más 15 de medidas eliminativas de seguridad para el asesino.

Después de haber matado a su pareja, el hombre se disparó en la cabeza, pero sobrevivió. El ahora condenado fue internado en estado grave en el Sanatorio Cantegril.

Según supo Montevideo Portal, la pareja se había conocido hacía alrededor de tres meses a través de Instagram. En el último tiempo, la relación se había tornado más violenta, sobre todo a raíz de las amenazas de muerte del hombre. Esto último motivó a que ella hiciera la denuncia ante la Policía.

Tras el reclamo formal, el hombre fue citado a declarar. La Fiscalía entiende que, luego de esa instancia, fue hasta la vivienda en la que vivía la víctima y la asesinó. De acuerdo con Telemundo (Canal 12), la pareja discutió y se escuchó el disparo que terminó en la muerte de ella, según un vecino que declaró como testigo.