Internacionales

Condenan a un anestesista por usar el celular durante una cirugía en la que murió un niño

Montevideo Portal

La Justicia argentina condenó al anestesiólogo Javier Atencio Krause por un delito de homicidio culposo, luego de que durante una cirugía muriera Valentín Mercado Toledo, un niño de 4 años.

El hecho ocurrió el 11 de julio de 2024 durante una operación llevada adelante en el Sanatorio Juan XXIII de la provincia argentina de Río Negro. La Justicia dispuso una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer como médico durante más de seis años.

La acusación contra Krause radica en que, durante la cirugía, el hombre salió varias veces de la sala y utilizó su celular mientras se operaba al menor. El block quirúrgico en el que se practicó la operación no tenía desfibrilador y tampoco se le habían hecho los controles médicos previos.

La madre del niño radicó la denuncia luego de varios días, dado que en un principio nadie le dijo que el menor había sufrido un paro cardíaco, además de que la máquina de anestesia estuvo sin funcionar durante 20 minutos, mientras tampoco se le dio anestesia al paciente.

Mercado Toledo fue operado por una hernia diafragmática, algo que los médicos informaron que sería menor y de rutina, según contaron los familiares del niño. Durante diez minutos el menor pasó sin registros de presión arterial y oxigenación, lo que provocó una encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, una lesión cerebral.

Montevideo Portal