Policiales

Condenan a taxista “flojo de papeles” que embistió a mujer y bebé y huyó

Sucedió en Rivera. El conductor era brasileño y carecía de “cualquier tipo de documentación”.

Un hombre de 73 años fue condenado en la ciudad de Rivera por un delito de omisión de asistencia.

Según informó el noticiero Telemundo, el pasado 9 de agosto, el septuagenario conducía un taxi y se vio involucrado en un accidente de tránsito, hecho en el que un bebé y su madre sufrieron heridas graves. El conductor huyó sin prestarles asistencia.

La Policía riverense inició una investigación y localizó al sujeto, quien era de nacionalidad brasileña y cruzaba la frontera llevando pasajeros de la vecina Santana do Livramento.

Una vez detenido, se constató que el sujeto “carecía de cualquier tipo de documentación” y se procedió a su arresto y la incautación del vehículo que tripulaba.

Se le impuso una condena de ocho meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad vigilada.