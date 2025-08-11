Internacionales

Condenan a 39 años de cárcel a mujer que sangraba por dinero a su hijo de 9 años

El pasado jueves, una mujer del condado de Crow Wing, Minnesota, Estados Unidos, fue sentenciada a 39 años de prisión al cabo de un juicio que generó indignación en la comunidad.

Jorden Nicole Borders, de 34 años, fue condenada luego de que se comprobara que, durante años, manipuló la salud de sus hijos para obtener beneficios económicos.

Según se estableció ante la corte, la conducta delictiva de Borders consistió en extraer sangre regularmente a uno de sus hijos, que entonces tenía 9 años, para hacerlo parecer enfermo. También obligó a sus otros dos hijos —una niña de 8 años y un niño de 11— a usar yesos y collarines que no necesitaban. La mujer aseguraba que padecían osteoporosis prematura, a pesar de no tener un diagnóstico médico que confirmara dichas afecciones.

Según el sitio web Extra, el caso se volvió sospechoso cuando médicos de varios hospitales notaron un patrón inusual en los problemas de salud de los niños a lo largo de tres años. La disminución significativa de los niveles de hemoglobina de uno de ellos planteó dudas sobre la influencia de la madre en el deterioro de su salud y la de sus hermanos.

En 2022, ante la falta de explicaciones médicas para los síntomas de los niños, los profesionales comenzaron a investigar la posibilidad de que Jorden estuviera causando o inventando las enfermedades.

Relatos de los hermanos del niño de 9 años revelaron que veían con frecuencia a su madre extraerle sangre. Al ser interrogado por la policía, el niño confirmó que sufría esta experiencia con regularidad y que siempre sentía náuseas y somnolencia luego de pasar por ese trance.

En el juicio se reveló que estas maniobras no eran un mero y enfermizo capricho: Borders logró recaudar aproximadamente 53.000 dólares en ayuda gubernamental y donaciones de una ONG.

La investigación se profundizó cuando la policía registró el domicilio familiar y encontró varias jeringas. Durante el juicio, los niños denunciaron diversas formas de maltrato físico y emocional. Afirmaron haber sido obligados a permanecer de pie en el frío, sin ropa, privados de comida y amenazados con violencia física. El menor de los niños declaró a los investigadores que lo obligaban a dormir en el suelo y usaba una silla de ruedas cada vez que su padre llegaba a casa.

“Los crímenes de Jorden Borders se encuentran entre los más atroces y dolorosos que he visto en mi mandato como fiscal General. Los hechos que hemos probado en el tribunal son simplemente horrorosos. Me rompe el corazón pensar en la tortura y la angustia física, mental y emocional que Jorden Borders infligió a sus propios hijos”, declaró el fiscal de Minnesota, Keith Ellison, encargado de la causa.