Policiales

Condenado hombre que abusó sexualmente de una niña en una fiesta de cumpleaños

Un hombre de 25 años, identificado como A. N. S. D., fue condenado en las últimas horas por la Justicia en la ciudad de Minas.

Según informó la Jefatura de Policía de Lavalleja, el sujeto fue encontrado culpable de “reiterados delitos de violación especialmente agravados, un delito de abuso sexual especialmente agravado y dos delitos de abuso sexual sin contacto corporal especialmente agravados, todos ellos en régimen de reiteración real”.

El reporte detalla que esos delitos fueron perpetrados contra una niña durante una fiesta de cumpleaños realizada en 2022 en la capital minuana.

La pena impuesta es de seis años de prisión, además de la obligación de reparar patrimonialmente a la víctima con 12 salarios mínimos.



Conforme a lo dispuesto por la ley, tras su identificación genética, el individuo será incluido en el registro nacional de violadores y abusadores sexuales.

De acuerdo con el citado reporte, el ahora condenado tiene antecedentes por delitos de índole sexual cometidos en los departamentos de Soriano y Florida.