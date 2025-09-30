Condenada una emprendedora tecnológica por engañar al banco más grande de EE. UU.

Internacionales

Un juez de Nueva York condenó a siete años de cárcel a una antigua promesa de los negocios, Charlie Javice, por defraudar al banco más grande de Estados Unidos (EE. UU.), JPMorgan Chase, en la venta de su start-up en 2021.

Javice, de 33 años, vendió su compañía Frank, especializada en facilitar y acelerar el proceso de solicitud de préstamos a estudiantes, a JPMorgan por US$ 175 millones, tras lo que fue acusada de inflar su número de usuarios antes de la operación.

En marzo, un jurado popular declaró a Javice culpable de tres delitos de fraude y otro de conspiración al concluir su juicio, y los fiscales habían pedido una sentencia de 12 años de cárcel.

En la vista para sentencia del pasado lunes 29, el juez Alvin Hellerstein dictó 85 meses de cárcel, que son más de 7 años, más otros tres de libertad supervisada, así como una multa de US$ 22 millones y una compensación de otros US$ 287 millones para JPMorgan, según CNBC.

Javice fue incluida por Forbes en 2019 en su lista de emprendedores menores de 30 años por su aplicación Frank, que por entonces había sido utilizada por 300.000 usuarios para solicitar ayuda financiera.

Según la acusación, Javice, que ganó unos US$ 40 millones con la venta de su emprendimiento, aseguró al banco que la plataforma tenía 4,25 millones de usuarios y le presentó información falsa para respaldar esos datos, pero en realidad tenía menos de 300.000.

Los abogados de la joven pidieron al juez no imponerle una sentencia similar a la de Elizabeth Holmes, que fue condenada a más de 11 años de cárcel por fraude en empresa de análisis de ADN Theranos, señalando que aquel caso tuvo "peligrosas consecuencias médicas", recoge CNBC.

EFE