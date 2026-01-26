Concejo Municipal de Piriápolis rechazó por unanimidad hacer monumento de elefanta marina

Locales

El Concejo Municipal de Piriápolis decidió por unanimidad no realizar un monumento para Francisca, la elefanta marina nacida en el departamento de Maldonado el pasado 11 de octubre de 2025, en un hito histórico para el país.

La propuesta de erigir el homenaje se debe no solo a que fue el primer nacimiento registrado de esta especie en las costas uruguayas, sino también por las dificultades que enfrentó su madre al momento de parir. “Fue un calvario”, relató a Montevideo Portal Richard Tesore, referente de la organización SOS Fauna Marina.

La madre de Francisca salió cuatro veces del agua para dar a luz, pero la imprudencia de la gente le negó la tranquilidad para parir. “La gente se acercaba, la tocaba y la hacía volver al agua”, comentaba Tesore. Finalmente, la hembra terminó dando a luz el sábado 11 de octubre en un área que fue cercada por Prefectura y la Intendencia de Maldonado para asegurarle el espacio necesario.

Luego de unas semanas, la elefanta hembra abandonó la playa y, desde entonces, Francisca, su cría, despertó la ternura de los vecinos y los visitantes del balneario, quienes solían ir hasta el lugar para visitar al animal.

En esta línea, el edil del Partido Nacional Javier de León propuso la realización de un monumento para el animal en la rambla de Piriápolis, según informó FM Gente. La idea inicial señalaba que la escultura contara con información sobre “cómo fue el proceso: los cuidados, las etapas que hubo desde que nació hasta el momento en que la cría ‘toma el vuelo’”, según explicó el nacionalista al medio antes mencionado.

Según el acta, el Concejo rechazó la realización del monumento, algo que ya fue remitido a la Junta Departamental.

