Contenido creado por Gonzalo Charquero
Conflicto en Medio Oriente

Todo agujereado

Con visible impacto: el regreso de avión cisterna de EE. UU. tras misión en Medio Oriente

Un KC-135 fue filmado con múltiples orificios, que fueron tapados de forma momentánea con parches.

13.04.2026 11:07

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2026-04-13T11:07:00-03:00
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Montevideo Portal

Un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos retornó recientemente desde Medio Oriente con visibles daños en su fuselaje, incluyendo múltiples orificios que fueron reparados de forma provisoria.

De acuerdo con información difundida por la cuenta especializada OSINTtechnical, la aeronave sería uno de los tanqueros alcanzados durante un ataque con misiles y drones atribuido a Irán contra la base aérea Príncipe Sultán, ubicada en Arabia Saudita.

Las imágenes compartidas muestran el fuselaje del KC-135 con parches metálicos sobre áreas impactadas.

Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos ni autoridades iraníes han emitido una confirmación oficial sobre este episodio en particular.

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