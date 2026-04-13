Con visible impacto: el regreso de avión cisterna de EE. UU. tras misión en Medio Oriente

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Un avión cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos retornó recientemente desde Medio Oriente con visibles daños en su fuselaje, incluyendo múltiples orificios que fueron reparados de forma provisoria.
De acuerdo con información difundida por la cuenta especializada OSINTtechnical, la aeronave sería uno de los tanqueros alcanzados durante un ataque con misiles y drones atribuido a Irán contra la base aérea Príncipe Sultán, ubicada en Arabia Saudita.
Las imágenes compartidas muestran el fuselaje del KC-135 con parches metálicos sobre áreas impactadas.
Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa de Estados Unidos ni autoridades iraníes han emitido una confirmación oficial sobre este episodio en particular.
Battle-damaged USAF KC-135 tanker returning from the Middle East sporting a number of patched shrapnel holes.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 12, 2026
Likely one of the tankers damaged in an Iranian missile/drone attack on Prince Sultan Airbase. pic.twitter.com/idHs3DClIG
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