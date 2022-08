Con ventas por US$ 120 millones, UTE se encamina a un récord de exportación a Argentina

Economía

En lo que va de 2022, UTE lleva exportada energía eléctrica por un valor de US$ 130 millones, sobre todo destinada a Argentina.

Esta coyuntura se enmarca luego de un 2021 que marcó un récord histórico en ventas al exterior por parte de la empresa estatal, como consecuencia de la fuerte demanda desde Brasil a raíz de la sequía que afectó a ese país durante gran parte del año pasado. En 2021, UTE exportó en total por US$ 527 millones.

En diálogo con Montevideo Portal, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, valoró en primer término la integración existente del sistema eléctrico entre Brasil, Argentina y Uruguay, que permitió por ejemplo que en julio pasara energía en tránsito desde el país norteño a través de la conversora de Melo para abastecer el mercado argentino.

“En situaciones de emergencias o crisis nos apoyamos unos a otros. En este caso, el que tiene déficit ahora es Argentina y Brasil le está exportando alrededor de 1.000 megavatios por día. Igualmente, estas últimas semanas bajó debido a que las temperaturas subieron y eso provocó menos demanda”, explicó la jerarca.

En relación a lo exportado por Uruguay, julio fue el mes que más se vendió energía eléctrica a Argentina, por un monto de US$ 60 millones.

Por su parte, en el acumulado anual UTE exportó energía eléctrica en los primeros siete meses del año por US$ 130 millones, de los cuales US$ 120 millones fueron con destino a Argentina y US$ 10 millones a Brasil vendidos en enero.

Según datos a los que accedió Montevideo Portal, en 2016 se vendió energía eléctrica a Argentina por US$ 63 millones; en 2017 por US$ 16 millones; en 2018 por US$ 3 millones; en 2019 por US$ 52 millones; en 2020 por US$ 21 millones y en 2021 por un monto de US$ 90 millones.

Además del récord de ventas a Argentina, 2022 será el segundo año con mayores exportaciones de UTE hacia el exterior después de 2021.

Precios y gentileza norteña

Emaldi informó que en el presente el precio mínimo de venta es de US$ 80, mientras que el promedio de todo el año se ubicó hasta julio en US$ 141 el megavatio.

La jerarca explicó que cuando se vende energía de fuente eólica, solar o hidráulica el valor es más bajo, mientras que cuando se produce energía de fuente térmica el precio asciende a US$ 290 el megavatio.

Hasta julio de este año, UTE gastó US$ 200 millones en combustible para generación de energía, sobre todo en los primeros meses del año cuando todavía persistía la sequía que afectó la región.

“En verano con la ola de calor la sequía se mantuvo prácticamente hasta abril de este año. Brasil tenía una sequía más extrema que la de Uruguay, pero acá también había. Salto Grande no producía mucho y el Río Negro estaba en su mínimo valor. Eso llevó que tuviéramos prácticamente todo el parque térmico prendido para Uruguay y Brasil”, apuntó Emaldi.

En lo que va de 2022, de la energía que produjo UTE 15% fue generada vía térmica y 85% con fuentes renovables.

En esta línea, Emaldi explicó que dada la “complementariedad que hay en el sistema eléctrico entre los tres países”, Uruguay importó energía (unos 26 mil megavatios, informó El Observador) sin costo desde Brasil a modo de “devolución”.

Esta modalidad permitió evitar costos mayores al utilizar las centrales térmicas cuando hubo pico de demanda, pero deberá devolver esa energía a Brasil cuando el país norteño lo demande.

“Se genera como una cuenta corriente”, explicó Emaldi.

