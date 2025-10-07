Con “severos cuestionamientos” de oposición, FA votó solo venia a embajadora en Rusia

Política

La Cámara de Senadores votó de manera dividida este martes 7 de octubre la venia para la designación de María del Rosario Portell Casanova como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Uruguay en Rusia.

Portell recibió los 17 votos del Frente Amplio, pero no obtuvo el respaldo ni de blancos ni de colorados.

El senador Daniel Caggiani, que presentó a la mujer, militante del MPP y que no es diplomática de carrera, destacó que, “si bien no es integrante del servicio exterior, ha tenido una experiencia y también ha demostrado su profesionalismo a lo largo de su trayectoria diplomática”.

De acuerdo con Caggiani, Portell “tiene evidentes factores de idoneidad para la función”.

En ese sentido recordó que fue embajadora de Uruguay en Vietnam y Singapur, como embajadora concurrente en este último caso (2018-2020). Antes, fue embajadora no concurrente en Mongolia (2013-2015) y embajadora en China (2010-2015), entre otros cargos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, concluyó, se trata de “una excelente embajadora para ese destino”.

Con esto no estuvo de acuerdo el senador colorado Pedro Bordaberry, quien argumentó su voto contrario apuntando a que “hay una lista de funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores que están esperando para ser designados porque han estudiado, se han formado y son de carrera”.

“No es solamente la crítica de que no está bien designar embajadores políticos como premio o lo que sea. Es también darnos cuenta de que estamos postergando a muchísimos funcionarios profesionales que se han preparado para ser embajadores”, planteó y enfatizó: “Es muy malo para la profesionalización del servicio exterior del Uruguay”.

El nacionalista Luis Alberto Heber, por su parte, afirmó que los legisladores de su partido que le dieron el visto bueno a Portell en comisión desconocían que la exembajadora fue cesada en 2008 por el entonces presidente Tabaré Vázquez y luego en 2015 se le pidió dejar de ejercer como embajadora en China.

“Con la señora Portell, el Partido Nacional cuestionó su desempeño como embajadora. Fueron severos cuestionamientos a su desempeño en la feria de Zaragoza en los que no voy a ahondar”, recordó Heber.

A diferencia de lo dicho por Bordaberry, para el legislador blanco “el gobierno tiene el derecho de tener embajadores de su confianza”. “Pero queremos ser coherentes con lo que habíamos votado en el pasado reciente y no tuvo nuestra confianza y, por lo tanto, en esta instancia tampoco vamos a acompañar la venia de Rosario Portell”, acotó.

El secretario general del CEN del Partido Colorado, Andrés Ojeda, fue en la línea de Heber al decir: “Si el propio expresidente Tabaré Vázquez la cesó en dos oportunidades y esta oposición en el pasado ya votó en contra de su segunda designación, lo más razonable por parte del Partido Colorado va a ser no acompañar la venia”.

