Con sarna y desnutridas: cuatro niñas de entre 3 y 8 años vivían solas en casa “inmunda”

Un terrible caso de abandono infantil causó, recientemente, indignación en Brasil, sentimiento que se incrementó luego de la difusión de imágenes del lugar que las víctimas habitaban

Según informara el portal noticioso G1, cuatro niñas abandonadas fueron rescatadas por la Guardia Civil Municipal (GCM) en el barrio de Consolação, en la localidad paulista de Río Claro. El caso se registró en la tarde del lunes, tras una denuncia por abandono de persona incapaz. Las niñas, de entre 3 y 8 años, estaban sucias y hambrientas.

De acuerdo con el informe redactado por la GCM, la casa estaba completamente sucia, “con muchos escombros, cucarachas, ratas y animales venenosos”. Los Servicios de Protección Infantil sacaron a las menores de la finca y las llevaron a una policlínica de la zona. Allí, el médico de guardia constató que dos de ellas tenían sarna.

Tras recibir asistencia, las niñas quedaron en manos del Servicio de Acogida Institucional para Niños, Niñas y Adolescentes (Saica) para recibir atención adicional.

Situación de abandono

De acuerdo con el citado reporte policial, cuando los agentes llegaron a la finca encontraron a una de las niñas llorando en lo alto del muro. La mayor, de 8 años, dijo que llevaban cinco días solas y que ella era la encargada de cocinar. El día del rescate, no habían desayunado.

En entrevista con la televisora local EPTV, Rodrigo Servidone, el comandante del GCM, describió el escenario y la situación de las niñas.

“La niña de 8 años lloraba mucho, asustada porque su madre las había dejado solas en casa durante cinco días. Había mucha basura en el lugar, una situación deplorable. Todas lloraban mucho, estaban desnutridas. La niña mayor dijo que cocinaba para sus hermanas pequeñas”, contó.

Si un vecino no hubiera denunciado, no nos habríamos enterado y no habríamos podido ayudar a estas niñas. Si alguien ve niños llorando dentro de casa, pidiendo comida o pidiendo ayuda, que llame inmediatamente a la Guardia Civil o a la Policía Militar”, encareció.

De acuerdo con medios locales, un tío de las menores se presentó en la sede policial como responsable. Los padres no fueron localizados.