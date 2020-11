Con posturas encontradas comenzó en el Senado la votación del Presupuesto Quinquenal

Política

Al cabo de extensas jornadas de debate y negociación interpatidaria en la Comisión de Presupuesto, este lunes comenzó en la Cámara Alta la votación del Presupuesto Quinquenal.



El senador del Partido Nacional Jorge Gandini, habló al respecto con el noticiero Informe Nacional, emitido por Radio Uruguay.

"Es un presupuesto muy responsable. Se hace cargo no solo del país que recibimos, con una cantidad de dificultades" sobre que además "nos cayó encima la pandemia. Hoy tenemos un PIB más chico, el tamaño de la economía es menor", señaló.

Gandini enfatizó que el nuevo prepuesto "no tiene impuestos, no compensamos la caída de recaudación con más impuestos ni aumentando los que ya estaban. Tratamos de tener un presupuesto responsable en base a lo que ya tenemos. No vamos a seguir el camino del Frente Amplio de repartir lo que no hay y pasarle a los que viene la deuda que se va generando".

Además, consideró que "la coalición funcionó muy bien y respaldó la propuesta del Ejecutivo", agregando que se escuchó a la oposición y hubo con ésta puntos de consenso.

El senador frenteamplista Charles Carrera, entrevistado por el mismo noticiero, aportó una visión diferente a la de su par oficialista.

"Es un presupuesto de espaldas a la gente y a las necesidades del país, y no tiene agenda a futuro", aseveró.

Para Carrera, el presupuesto que se vota en el Senado "es de achique del Estado" e implica un ajuste "que va a recaer sobre las espaldas de trabajadores, jubilados y pensionistas" y perjudicará a "los más necesitados2, dado que afectará a las políticas públicas por lo que "no van a tener prestaciones sociales".

Carrera consideró que "en esta etapa de incertidumbres se necesitan las certidumbres del Estado". Por ello, criticó que mientras la tendencia global sea de apoyo estatal para superar el impacto de la pandemia "se va a contramarea de lo que está haciendo el mundo".