Con mate, agua caliente y rebencazos: así atacaron a los funcionarios de lM en la Criolla

Este domingo 31, en el marco de la última jornada de la Criolla del Prado, algunos animalistas ingresaron al predio con el fin de manifestarse en contra de las jineteadas. Producto de algunos incidentes, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) denunció que funcionarios de la Intendencia de Montevideo (IM) resultaron lesionados.

Los trabajadores del área de Convivencia de la comuna ingresaron al predio para invitar a los manifestantes a retirarse, según declaró la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera.

Sin embargo, los domadores que estaban en el lugar no reaccionaron de la mejor manera y decidieron abrir un palenque con el fin de soltar caballos y que los animalistas se amedrentaran, de acuerdo con el relato de la sindicalista.

Tal y como mostró TV Ciudad, cuando los trabajadores de la IM sacaban a los animalistas del ruedo, desde el público comenzaron a arrojar objetos. Tejera aseguró que a una funcionaria le cayó un mate en la cabeza, por lo que debió ser trasladada al hospital del Banco de Seguros con un corte en el cuero cabelludo.

En paralelo, otros trabajadores quedaron en el ruedo con el fin de hablar con “los gauchos”, según las palabras de Tejera. La reacción de los domadores no fue la esperada y comenzaron a atacar “a los rebencazos” porque querían continuar con el evento.

“Los atacaron a los rebencazos. A uno de ellos, que fue evaluado por la emergencia en el lugar, no le pasó nada”, agregó la sindicalista en diálogo con Telemundo, y aseguró que también les tiraron agua caliente. “Por suerte no hubo quemaduras; la lesión más grave fue la del corte en la cabeza”, recalcó.

Por otro lado, Nahuel Speranza, uno de los manifestantes que aguardaban afuera del predio, contó a Montevideo Portal que en determinado momento notaron que salían personas corriendo que estaban “vestidos como gauchos”.

“Se acercan y nosotros paramos para ver por qué nos gritaban. Uno estaba con un rebenque re enojado y nos empezó a insultar. En eso, notamos que estábamos rodeados y eran un montón”, agregó Speranza.

El joven aseguró que le pegaron “una piña de atrás”. “Me dieron como tres piñas de atrás y yo no me podía poner a pelear porque eran como 20. Me empiezan a pegar y yo trataba de explicar la situación, porque ellos pensaban que nosotros nos habíamos robado algo del ruedo, pero nosotros nunca entramos”, contó.

En ese momento, de acuerdo con su relato, se acercó un funcionario de la IM y logró calmar la situación.

