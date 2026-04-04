Policiales

Con el fin de la Semana de Turismo, se registra intenso movimiento en las rutas nacionales

Montevideo Portal

El final de la Semana de Turismo está llegando, con ello, las rutas nacionales comienzan a tener un tránsito más intenso de lo normal, debido a que las personas que optaron por vacacionar retornan a sus hogares.

Según constató Montevideo Portal, sobre la tarde de este sábado la Ruta interbalnearia se vio afectada por una gran cantidad de personas que retornaban a Montevideo, lo que aumentó los tiempos de viaje y ocasionó demoras.

Policía Caminera anunció cómo será el retorno. El operativo, que irá hasta el lunes, se estructurará con un despliegue coordinado entre distintas áreas del Ministerio del Interior, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo de la actividad en las rutas del país. Para eso, se dispondrá la presencia de efectivos en puntos estratégicos, así como controles en accesos y zonas de mayor circulación de vehículos.

Para desarrollar este operativo, la Policía Caminera reforzó su personal con 100 funcionarios e implementarán patrullaje con móviles en las “principales vías de tránsito a nivel nacional”.

Además, implementarán controles mediante drones, con el objetivo de “visualizar con mayor eficacia la circulación vial, monitoreando desde una base móvil que cuenta con cámaras multipropósito”.

“Exhortamos a los conductores el cumplimiento estricto de las velocidades reglamentarias, que chequeen las condiciones de seguridad de los vehículos antes de salir a la ruta, el no uso del celular y el no consumo de que afecte durante la conducción”, dijo en rueda de prensa el director de la Policía Caminera, Luis Calzada Dodera.

Montevideo Portal