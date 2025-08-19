Internacionales

Con el arma de su esposa policía: confesión de empresario que mató a recolector de basura

El empresario Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 años, confesó haber asesinado a Laudemir de Souza Fagundes, de 44 años, tras una discusión por el tránsito en la ciudad brasileña de Minas Gerais el pasado 11 de agosto.

Según O Tempo, Da Silva Nogueira sostuvo que usó el arma de su esposa policía, Ana Paula Lamego Balbino, para matar al recolector de basura, y afirmó que ella no estaba al tanto de que él tenía su instrumento de trabajo bajo su poder.

Tal como informáramos, el homicidio se desencadenó después de que el empresario le reclamara más lugar a la conductora del camión de recolección de residuos, que estaba con la víctima fatal.

De acuerdo con testigos citados por medios brasileños, la mujer le indicó que el espacio era suficiente. Luego de esto, el hombre sacó un arma y —según el relato de la mujer— le dijo: “Si chocás mi auto, te disparo. ¿Lo dudás?”.

La situación generó la inmediata reacción de los compañeros de camión de la conductora.

La víctima, que era empleada de una empresa de servicios tercerizados, fue llevada a un hospital, pero falleció después. El empresario huyó de la escena. Sin embargo, tras cotejar cámaras de seguridad, la Policía logró identificar al homicida y lo detuvo en un gimnasio en el lujoso barrio de Estoril.

Da Silva Nogueira ya contaba con antecedentes penales en el estado de Río de Janeiro, según informó el medio brasileño O Tempo. Esto incluye un homicidio culposo tras atropellar a una mujer de 50 años en un accidente de tránsito en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en 2011, cuando conducía a alta velocidad. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció a causa de heridas graves.

También estuvo involucrado en delitos de lesiones, extorsión y acoso, todos los casos en Río de Janeiro. Un caso fue por agresión a una mujer.