Con cuatro detenidos por delitos menores, Interior calificó operativo clásico de exitoso

Policiales

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior calificó el operativo de seguridad del clásico como “totalmente exitoso”, ante la ausencia de enfrentamiento entre hinchas y la detención de cuatro personas “por delitos menores”.

En diálogo con Telemundo, el encargado del operativo, Atilio Rodríguez, insistió en que el “balance es muy bueno” y el operativo fue “totalmente exitoso”.

“Se manejó el dispositivo de forma tal que no hubiera ningún tipo de incidente entre las hinchadas y no lo hubo con ninguno de los parciales de ambos equipos”, sostuvo Rodríguez, que agregó que las cuatro personas detenidas no fue por hechos de relevancia.

Una de las personas fue detenida tenía la intención de ingresar al Campeón del Siglo con dos cuchillos.

Sin embargo, Rodríguez señaló que a través del dispositivo de seguridad se pudo evitar que esa persona llegara al escenario deportivo y fue detenida a una importante distancia del estadio de Peñarol, por “los controles policiales que se realizaron”.

El partido clásico terminó con victoria por 1 a 0 de Peñarol frente a Nacional, con gol de Pablo Ceppelini de penal a los 32 minutos de juego.

Montevideo Portal