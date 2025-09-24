Con críticas a Vázquez, Cosse y movimiento LGBT: Lacalle Herrera fustigó al Frente Amplio

Política

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera escribió un descargo en el que cuestionó al Frente Amplio (FA) y acusó a la fuerza política de “debilitar la identidad nacional” y los símbolos nacionales.

El exmandatario cuestionó a su par fallecido, Tabaré Vázquez, por una decisión que tomó como intendente de la capital. “Cuando asumió la Intendencia de Montevideo, sustituyó el escudo de la ciudad por un dibujo que decía ‘Montevideo tu casa’”.

Lacalle Herrera también sostuvo que cuando Vázquez asumió la Presidencia “cambió el escudo nacional por la imagen del sol naciente”. En su mensaje, el expresidente también apuntó contra la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. “Cuando cupa la vice, sustituye el escudo nacional por el mismo sol naciente”, expresó el líder herrerista.

“En escuelas y liceos se muestra, junto a la bandera nacional, la de los LGBT. Hay que denunciar está ilegalidad por parte de quienes quieren debilitar la identidad nacional”, expresó el expresidente blanco.