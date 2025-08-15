Política

Con chorizo y asado, Orsi recibió a 400 maestras comunitarias en Suárez y Reyes

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió este viernes a 400 maestras comunitarias en la residencia de Suárez y Reyes.

El encuentro se enmarcó en un conjunto de actividades que desarrolla la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por los 20 años del programa “Maestros Comunitarios”.

Orsi compartió el almuerzo con centenares de docentes de escuelas públicas de Primaria y autoridades del Consejo Directivo Central de la ANEP de todo el país que participan de la actividad. El menú de la jornada consistió en una picada de asado y chorizo.

Las actividades de la ANEP comenzaron en la mañana de este viernes en el Palacio Legislativo y concluirán este sábado; incluyen varias mesas redondas, conferencias magistrales así como una gala en el Teatro Solís, indicaron desde Presidencia.