Con caída de la soja, lácteos y carne vacuna, las exportaciones bajaron 17% en 12 meses

Economía

Uruguay XXI, la agencia gubernamental para la promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, publicó este viernes su informe de comercio exterior correspondiente a agosto de 2023.

En el reporte se señala que en el pasado mes las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron 1.027 millones de dólares (US$), lo que implicó una disminución del 17% en términos interanuales.

“La soja fue nuevamente el producto con mayor incidencia negativa en la evolución mensual. Se destacó también la caída de los productos lácteos, así como de la carne bovina”, indica el organismo en el resumen ejecutivo del documento.

“En el acumulado del año, las exportaciones de bienes alcanzaron los 7.598 millones, lo que determinó una reducción de 19% en la comparación interanual”, añaden.

Según expresan, las exportaciones uruguayas “descendieron nuevamente debido a las menores ventas de soja, aunque también las exportaciones de productos lácteos incidieron en la variación”. Por otra parte, las exportaciones de concentrados de bebidas y arroz tuvieron una variación positiva respecto a 2022.

“En el acumulado del año, las exportaciones registraron una caída de 20% si se las compara con igual período de un año atrás. Nuevamente, el descenso registrado se explicó por la performance de las exportaciones de soja y carne bovina”;

Las exportaciones de soja tuvieron una caída interanual de 83% respecto a agosto de 2022: “Gran parte de este resultado sucedió por la sequía ocurrida en este período”.

“La carne bovina fue el principal producto exportado durante el mes de agosto y totalizó US$ 183 millones. Si bien fue el producto más exportado en el mes, se registró una caída interanual de 2%. A su vez, en enero-agosto, las exportaciones disminuyeron 28% frente a igual período de 2022. Esto se explicó fundamentalmente por menores precios internacionales. En agosto de 2023 el precio de la tonelada de carne fue de US$ 5.549 mientras que un año atrás el precio era de US$ 7.092”, reza el texto elaborado por Uruguay XXI.

La agencia indica que, “si bien China fue el principal destino de exportación y a su vez aumentó su volumen importado en 10%, en agosto el valor exportado se redujo 21% respecto a un año atrás”.

“De hecho, esta cifra ascendió a 41% si se compara el acumulado enero-agosto de 2023 respecto al mismo período de 2022.

“Respecto a los destinos de exportación, Brasil siguió liderando en agosto de 2023 con US$ 188 millones. Lo siguieron China, la Unión Europea, Estados Unidos y, por último, Argentina”, reportan.

“En los últimos años Uruguay se consolidó como un destino confiable y atractivo para los inversores extranjeros. El stock de inversión extranjera directa (IED) en relación con el PIB registró su máximo valor en 2015, alcanzando un guarismo de casi 60%. Por su parte, en 2021 – último dato disponible – el stock de IED alcanzó los US$ 36.181 millones representando el 53% del PBI”, puntualiza Uruguay XXI.