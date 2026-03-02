Locales

Con autoridades de la ANEP e INAU, robaron bici en pleno acto de inicio de clases

Mientras las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y del Ministerio de Educación y Cultura daban lugar al acto de inicio de clases en la escuela 89 de Villa Española, un hombre entró y robó la bicicleta de una madre.

El delincuente se llevó el vehículo del predio escolar y escapó del lugar. Tiempo después, fue abordado por padres de alumnos de la escuela y entregó la bicicleta; logró huir.

Consultada por Subrayado, la directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que las autoridades vieron el hecho y recordó que “todas las escuelas tienen un sistema de cámaras”.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que la ANEP trabaja en coordinación con el Ministerio del Interior en la seguridad en los centros educativos.

“Es uno de los aspectos que tenemos que tener presente siempre. Para estas circunstancias, que a veces suceden en los centros de estudios, la articulación con el Ministerio del Interior es clave”, expresó.

El convenio con la cartera que lidera Carlos Negro pone el foco con convivencia, talleres socioeducativos y deporte.