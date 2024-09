Con Ojeda “por primera vez” habría un presidente que “sabe de seguridad”, dijo Sanjurjo

Política

El integrante de los equipos técnicos del sector colorado Crece Diego Sanjurjo aseguró que la mayoría de las propuestas del programa de su partido en materia de seguridad provienen de su sector, que es liderado por el candidato a vice Robert Silva.

“Gran parte del programa del Partido Colorado es realmente sacado del programa que tenía Crece. Yo les diría que el 80%”, expresó Sanjurjo este lunes en el plenario de la Lista 600 y enfatizó: “Uno lo ve [al programa del Partido Colorado] y dice: ‘Bueno, esto es prácticamente todo de Crece’”.

“Logramos un consenso entre técnicos de diferentes sectores con los que algunos tenemos varias diferencias”, manifestó y sumó: “Pienso en mi querido amigo Gustavo Zubía. Con él tuvimos bastantes diferencias en las internas, como ustedes saben”.

El también asesor del Ministerio del Interior dijo que estas diferencias, “por suerte se pudieron superar” porque entendieron que “cada uno pone el matiz en lugares diferentes”.

“A mí siempre me escuchan hablar de prevención integral, de rehabilitación, etcétera. Trabajo en el Ministerio de Interior, estoy rodeado de policías, y sé qué es lo que más falta. Y tengo absolutamente claro que la represión es fundamental. Además, tengo claro y concuerdo con los colegas de los demás sectores en los caminos que tiene que recorrer esa represión para mejorar. Pero intento hablar más de prevención porque siento que es la pata que está más débil”, enfatizó.

Sanjurjo apuntó que hay otros integrantes del Partido Colorado que ponen el énfasis en la represión y se refirió puntualmente a Sara Durán, Gabriela Fossati, Jorge Barrera, Zubía y al candidato presidencial de su partido, Andrés Ojeda.

Sobre ese último apuntó: “Tenemos a un candidato a la presidencia que es experto en la materia. Esto no es menor, porque por primera vez podríamos tener un presidente que sabe de lo que está hablando sobre seguridad. No lo digo como una falta de respeto a nadie, sino como una realidad”.

Sanjurjo también dijo que el PC tiene “un equipo de seguridad que le gana por goleada a cualquier otro”. “Esto no es, quizás, por mérito nuestro sino por demérito de los demás partidos y tienen a muy pocas personas formadas o trabajando con experiencia en la materia”, cuestionó.

Sobre el Frente Amplio señaló que, “por alguna razón, no tiene ningún tipo de definición sobre qué es lo que va a hacer en materia de seguridad pública”. “No tiene un programa de seguridad pública; a mí no se me ocurre ni siquiera una mínima”, criticó.

En esta línea, el colorado defendió el plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos en hogares, aunque expresó que esta medida “no va a solucionar los problemas de narcotráfico”.

“Lo único que va a hacer es hacerles la vida mucho más fácil a los policías que tienen que hacer allanamientos, nada más”, puntualizó.

“Saber que la única medida de seguridad de la oposición es estar en contra de los allanamientos nocturnos personalmente me preocupa”, sentenció.

