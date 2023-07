Con Lacalle Pou y Larrañaga como guías, Raffo lanzó espacio que impulsa su precandidatura

Política

Laura Raffo lanzó Sumar, agrupación con la que impulsa su precandidatura presidencial, este jueves en el Auditorio de Antel, en un acto en el que llamó a la militancia blanca a “construir juntos una ola de esperanza que garantice un segundo gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional [PN]”.

En su discurso, la expresidenta de la Departamental del PN en Montevideo agradeció a “todas las corrientes históricas que se animaron a crear el movimiento” y sumarse para “buscar juntos ese mejor futuro para todos los uruguayos”.

“Sumar está integrado por el herrerismo y tomamos de [Luis Alberto de] Herrera la actitud firme y segura, la capacidad de conducir al país en momentos de tormenta. Como él nos dijo, ‘la quilla de nuestro barco hiende mejor en las aguas embravecidas’”, proclamó.

“Está integrado también por el wilsonismo. De Wilson [Ferreira Aldunate] tomamos su ejemplo de resiliencia, de lucha inclaudicable por la democracia. Él puso la vida al servicio del país y, además, nunca permitió que nos etiquetaran. Y nosotros tampoco lo vamos a permitir, porque nosotros no estamos ni a la izquierda ni a la derecha de nadie. Nosotros somos blancos”, añadió la política nacionalista.

Raffo mencionó que el Movimiento Nacional de Rocha forma parte del espacio y recordó a Carlos Julio Pereyra, su principal líder, de quien dijo que tomará su “coraje y valentía”.

Además, dijo que también se suma a la plataforma Alianza Nacional, fundada por el exministro del Interior Jorge Larrañaga.

“Tuve el privilegio de conocer a Jorge cuando yo era una niña, en Paysandú, cuando él iniciaba su carrera política. Imagínense el honor que es para mí poder estar acá en el escenario con su hijo Jorge”, dijo, y agregó: “De Larrañaga vamos a tomar la fortaleza de sus convicciones, la tenacidad, se ponía un objetivo en mente y no cesaba hasta conseguirlo. Hoy también ‘hay orden de no aflojar’”.

“Y, por supuesto, hay alguien que no puede faltar, tomamos todos los valores, las enseñanzas de los líderes históricos de nuestro querido Partido Nacional, pero también vamos a tener como guía a nuestro presidente de la República, Luis Lacalle Pou”, afirmó la precandidata.

“Todos nosotros, todos sin falta, sentimos una enorme admiración por Luis, por su ejemplo de liderazgo pragmático y articulación, de diálogo, de transparencia. Yo le tengo un cariño muy especial a Luis y le estoy muy agradecida, él me convenció a entrar a la política. Yo estoy hoy acá por él, me convenció, me impulsa, me da para adelante y es generoso, como lo es con todos nosotros siempre”, agregó Raffo.

Para concluir su discurso, la política expresó: “Ahora es tiempo de militar de nuevo, de salir a la calle. Salgamos a la calle, empecemos a contagiar esta esperanza, contémosle a todo el mundo, salgamos por todo el país. Hoy damos inicio a una gira por todo el país para seguir transformado a Uruguay”.

Hoy queda consolidado este movimiento, que surge de la convicción de que juntos somos más fuertes... Nuestras diferencias son la fuente de nuestra fortalezas si las transformamos en la base de un diálogo constructivo y respetuoso.



Elegí @sumar_uy para crear un futuro mejor!… pic.twitter.com/utXHodsOzG — Laura Raffo (@lauraraffo) July 20, 2023

"Quiero agradecer a todas las personas que durante estos meses nos recibieron en sus casas, en sus comercios, en sus clubes... Gracias por darnos su tiempo, sus ganas, su generosidad. Gracias a ustedes, hoy #SUMAR nace formalmente." - @lauraraffo pic.twitter.com/D3yFhIF2SR — SUMAR (@sumar_uy) July 20, 2023