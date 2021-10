Con Gabriela Martínez, de Las Pelotas: “Nos sienta muy bien tocar en Uruguay”

Entrevistas

Por Santiago Magni

Santimagni93

Las Pelotas vuelve a Uruguay el próximo sábado 23 de octubre, a las 21.00 horas en el Teatro de Verano, para presentar Versiones desde casa, su nuevo material discográfico junto a un recorrido imperdible por grandes canciones de su historia. Este trabajo fue íntegramente realizado en forma artesanal por los músicos, a la distancia, desde sus hogares, durante el prolongado aislamiento sanitario en Argentina.

La gestación de este nuevo disco de Las Pelotas es inherente al contexto de pandemia que comenzó en 2020, el que era para Las Pelotas “el año” para echar a andar su disco Es así que fue lanzado el 6 de marzo, apenas unos días antes de que se declarase oficialmente la pandemia de coronavirus.

Afectados por la sensibilidad de un panorama surrealista y singular, los músicos gestaron desde la virtualidad un espacio de encuentro para mantenerse unidos. En esos encuentros, la música se transformó en una “terapia pandémica”. Probaron nuevos instrumentos, diferentes formas de acústica, grabaron con lo que se tenía, como se podía, cuando se podía.

En el marco de este proceso nació el disco Versiones desde casa. En diálogo con Montevideo Portal, la bajista de la banda, Gabriela Martínez, habló sobre la preparación de este trabajo en pandemia, la generación de contenido en tiempos de aislamiento y su conexión con el público uruguayo, entre otros temas.

Montevideo Portal: ¿Cuáles son las expectativas en su vuelta a Uruguay después de un tiempo?

Gabriela Martínez: Estamos con muchas ganas de ir a Montevideo y llevar este espectáculo para allá, siempre nos tratan muy bien. La pandemia nos agarró al principio muy desprevenidos, habíamos lanzado el último disco de estudio (Es así) y estábamos a punto de presentarlo, con el show más grande de nuestra carrera, embalados, con giras, nos íbamos a ir a Europa. Estábamos en un hermoso momento y de repente todo se cortó, quedamos un poco perdidos con lo que iba a pasar. En abril empezamos a hacer primero algo para subir a las redes, tocando cada uno en su casa armando un tema. Ahí empezó a surgir la idea de hacer un disco, empezamos a hacer versiones que nos gustaban, cada uno desde su casa subía un archivo a Internet, otro lo bajaba y sumaba otra cosa. Principalmente estábamos en las redes, con la gente, pero eso nos empezó a funcionar como una terapia grupal, porque empezamos todos a tirar ideas y nos permitió permanecer más unidos.

MP: ¿Cómo fue el proceso de creación del disco en un contexto de aislamiento por la covid-19?

GM: La mitad del grupo vive en las sierras en Córdoba, la otra en Buenos Aires, quedamos muy desparramados sin la posibilidad de hacer algún show por streaming, que en algún momento las bandas empezaron a hacer. Estábamos un poco imposibilitados de hacer eso y cada uno quedó por su lado. Con estas versiones desde casa volvimos a funcionar como grupo, aunque sea por Internet, pero estábamos todos conectados y volvíamos a hacer lo que sabemos, que es empezar a tirar ideas y en un momento pensamos en hacer un disco. Teníamos seis o siete temas y nos propusimos hacer el disco. Para fin de año teníamos armadas unas cuantas canciones; recién en enero pudo venir Seba (Schachtel), después pudo venir Gustavo (Jove) y empezamos a terminar el disco, para que sea un show.

MP: De alguna forma fue como reinventarse.

GM: Cuando se empezaba a ver la posibilidad de tocar no queríamos salir a tocar el show de siempre, porque la situación no era la misma de siempre. La gente estaba sentada, porque debía quedarse en su lugar. Hicimos un show con el disco que nos permitía girar con la gente sentada, sin sentirnos tan por fuera. Así surgió la idea del disco, que funcionó como una terapia. Para mí fue una terapia grupal que nos funcionó bárbaro. Nos hizo muy bien. En abril salimos a girar con ese disco, con esa idea, luego se volvió a cerrar todo en Argentina y quedamos con tres shows que hicimos un fin de semana. Fue un momento raro y nos preguntábamos cuándo volvíamos. Por suerte todo volvió a abrirse de apoco y este show pudimos presentarlo en un espectáculo grande en el Gran Rex y tuvo buena aceptación. Luego lo hicimos en Rosario y Córdoba, siento que estos primeros shows después de tanto tiempo son muy emotivos, la atmósfera que envuelve el show es de mucha emoción. Eso ahora parece algo raro, quién iba a decir que nos iba a parecer raro después de unos años tocar en un escenario (risas).

MP: Debe haber sido un reencuentro emotivo para ustedes y el público.

GM: Totalmente. De hecho, cuando salimos a tocar al Gran Rex para presentar Es así, después de muchos años, se me llenaron los ojos de lágrimas. En el momento de salir a tocar veíamos a la gente con una efusividad tremenda, fue súper emotivo.

MP: ¿Qué esperan del público uruguayo y por qué les gusta venir a Uruguay?

GM: Yo viví en Montevideo en la década de los 90, es una ciudad que nos sienta muy bien, nos hace bien. En esa época en Uruguay nadie conocía Las Pelotas, era una banda independiente y no se agitaban en Uruguay temas de la banda. Dejamos de ir un tiempo y volvimos unos años después. Recuerdo que, para el Bicentenario de Uruguay en 2011, nos invitaron a participar. Fuimos a eso de las 5 de la tarde, cuando se abría, pensamos que no nos iba a ver nadie. Llegamos y estaba la calle cerrada, no había gente, de repente abrieron y nos sorprendió la cantidad de gente que fue a ver y conocía las canciones. Fue encontrarnos con un público súper fervoroso, que conocía todas nuestras canciones. Fue un show muy fuerte para todos, no lo esperábamos y nos sorprendió. Desde ahí empezamos a venir todos los años, nos sienta muy bien Uruguay, estamos con muchas ganas de ir.

