Con 232 buques, Gobierno espera que esta temporada de cruceros sea récord

Las autoridades de Gobierno, así como los operadores turísticos, esperan que la temporada de cruceros 2023-2024 sea récord, ya que auguran la llegada de 232 buques al país entre octubre del año pasado y abril de este año.

De esa cantidad, 158 harán escala en Montevideo, mientras que los 74 restantes lo harán en Punta del Este.

Este martes, jerarcas de Gobierno y operadores turísticos lanzaron oficialmente la temporada de cruceros. En ese contexto, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, resaltó la oportunidad de realizar este evento con el arribo de tres buques en Punta del Este, "que traen turistas de la región y extrarregionales que son muy bienvenidos”. Añadió que “el turismo de cruceros opera como el turismo de congresos, hay muchos visitantes que vienen por primera vez al Uruguay, bajan y conocen el destino, realizan city tours y recorren la costa, se queda con ganas y después vuelve con su familia de vacaciones”.

Por su parte, el ministro de Transporte, José Luis Falero, remarcó que “los turistas tienen la oportunidad de conocer Punta del Este y este año se estima que llegarán 200.000 visitantes a través de los cruceros”.

De acuerdo con las estadísticas de las autoridades, Punta del Este es uno de los puertos que presenta una valoración positiva en las encuestas a los cruceristas que lo visitan. “Esperemos este año podamos mantener o superar esta característica”, expresó el director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure.

El jerarca comunal subrayó que el turismo de cruceros “es un segmento que viene creciendo y detrás de cada arribo hay mucho trabajo”.

La temporada de cruceros 2023-2024 en Punta del Este se extiende hasta el próximo 22 de abril. Agregó que “este año la temporada tiene más escalas, aunque a veces “por el tema de la infraestructura que no es del todo adecuada, los cruceros no llegan debido a condiciones climáticas o no descienden todos los que podrían descender”.

Hasta este martes 9 de enero se realizaron 19 escalas en el balneario maldonadense, con un total de 53.000 personas arribadas.

