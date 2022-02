Completito: arrestado pastor brasileño racista, antisemita, homofóbico y antivacunas

Internacionales

No le falta nada

Tupirani da Hora Lore, líder de la iglesia pentecostal Geração Jesus Cristo en Río de Janeiro, fue capturado por la Policía Federal (PF) el pasado jueves. El arresto formaba parte de una acción policial, denominada 'Rófesh' , (libertad, en hebreo), que buscaba a la cúpula de un grupo radical antisemita, según informara el portal noticioso UOL.

Lore ya había expresado en varias ocasiones discursos de odio contra el pueblo judío, afirmando, por ejemplo, que los judíos "deberían ser avergonzados como lo fueron en la Segunda Guerra Mundial". Por ese discurso, pronunciado el años pasado, fue detenido por la policía.

El pastor también es conocido por sus sermones racistas, negacionistas y homofóbicos, y por usar su influencia como líder religioso para incidir en la intención de voto de sus feligreses.

Antes de ser detenido el jueves, Tupirani da Hora Lore publicó un video en el que desafiaba a la Policía Federa, anunciando: “Qu el comisario venga aquí a pedir mi retractación. No es hombre para eso, soy un ganador del sistema, nadie me detiene”, dijo. Ahora, bajo custodia, el sujeto responderá por racismo, amenazas, incitación al odio y apología del delito.

En el momento de detención vestía una camiseta con la leyenda “No estoy vacunado”. Ahora, según el citado medio, puede enfrentar una sentencia de hasta 26 años.

No es la primera vez que Tupirani es detenido por sus declaraciones: en 2009 ya había sido condenado por promover la intolerancia religiosa y llamar “gusanos” al pueblo judío.

En agosto del año pasado, publicó junto a la predicadora Karla Cordeiro, de otra iglesia pentecostal, un mensaje que decía “¡Deja de publicar cosas sobre negros, gays, paren! ¡Postea la palabra de Dios que transforma vidas! ¡Hazte creyente, transfórmate, conviértete!”.

Cordeiro se retractó posteriormente de esa publicación, pero Tupirani se mantuvo en sus trece y maldijo a la predicadora y a su iglesia

“La iglesia de Jesucristo no levanta cartel de ningún hijo de puta negro, no levanta cartel de político hijo de puta, no levanta cartel de un maricón hijo de puta. ¡La iglesia de Jesucristo solo levanta su propio cartel, carajo! Si te disculpas ante un comisario idiota por lo que dices dentro de la iglesia, ¿sabes lo que eres, Karla Cordeiro? Una puta", escribió.