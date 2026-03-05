Locales

Completamente camuflada: el video de una serpiente de coral que fue vista en Juan Lacaze

El reptilario Alternatus divulgó un video que fue enviado desde la ciudad de Juan Lacaze donde se visualiza una serpiente de coral.

Las serpientes de coral son un grupo de reptiles altamente venenosos pertenecientes a la familia de los elápidos, conocidos por sus vibrantes anillos de colores: rojo, amarillo —o blanco— y negro.

A Alternatus, al enviársele el video, se le consultaba si se trataba de un auténtico reptil de la especie, o si era una falsa coral.

Aunque el patrón de colores varía según la región, la regla más conocida para identificarlas es observar si los anillos rojos tocan a los amarillos.

Las serpientes de coral tienen bandas rojas con anillos amarillos en cada extremo. Las serpientes de coral falsas tienen bandas rojas con anillos negros en cada extremo.

Tienen colmillos pequeños y fijos con los que inyectan una potente neurotoxina. Las mordeduras de serpiente coral pueden provocar neurotoxicidad grave, incluyendo insuficiencia respiratoria completa, si no se tratan.

Habitan principalmente en zonas tropicales y templadas, escondiéndose bajo la hojas o espacios subterráneos.



