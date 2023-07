Como un misil: auto saltó a 160 km/h sobre una camioneta y se estrelló en una casa

Una mujer de 73 años murió después de protagonizar un cinematográfico accidente en la localidad de Lemay, en el estado estadounidense de Misuri.

El hecho curri sobre las 14:30 horas del martes cerca de la esquina de las calles Kingston y Telegraph, cuando un automóvil que circulaba a 160 kilómetros por hora se llevó por delante un cantero, voló por encima de una furgoneta y se estrelló contra una casa.

Según consigna el periódico The New York Post, el auto lanzado como misil destruyó la habitación delantera de la casa impactada y siguió su trayectoria, causando daños menores a la finca contigua.

El automóvil era tripulado por una mujer de 73 años, cuya identidad no se divulgó y que fue declarada muerta en la escena. La policía local trabaja sobre la hipótesis de que la mujer pudo “sufrir una emergencia médica” que la hiciera perder el control del vehículo.

En la habitación destrozada por el choque se encontraba un niño sentado en su cama. Por fortuna, el impacto no afectó ese lugar de la sala, y el niño salió de la situación sin un rasguño. Sus padres estaban en otra habitación con otros adultos, quienes también resultaron ilesos.

High-Speed Crash in St. Louis Leaves 73-Year-Old Woman Dead After Car Goes Airborne, Hits Home#StLouisCrash, #HighSpeedAccident, #TragicIncidenthttps://t.co/sgjwzwkAkM pic.twitter.com/P2AzitmYWF